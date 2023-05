Si chiude in bellezza L’“Officina della Legalità”, il progetto promosso dall’associazione Il Girasole di Foggia, da diversi anni ormai impegnata a Foggia con tante attività per bimbi e ragazzi con autismo e difficoltà cognitive, finanziato dalla Regione Puglia a seguito del bando “Bellezza e Legalità”.

Giovedì 1 giugno, sul palco del Teatro del Fuoco di Foggia, andrà in scena il musical “Il ritorno delle Muse, tra Bellezza e Legalità”, che vedrà come protagonisti i ragazzi dell’Istituto Comprensivo ‘Dante Alighieri’, partner del progetto, per la regia di Irma Ciccone e Matteo Bonfitto. La serata sarà anche l’occasione per mostrare i risultati del progetto e vedrà la mostra dei vari laboratori che si sono svolti. Special guest della serata, Luca Citarelli del Teatro della Polvere. Ingresso il 1 giugno ore 20, sipario ore 20.30.

“L’Officina della Legalità” ha l’obiettivo di prevenire e contrastare forme di microcriminalità e devianza minorile attraverso l’educazione al Bello, l’Arte e la Cultura. “Diversi i partner del progetto: l’istituto Dante Alighieri di Foggia, la comunità dell’istituto San Giuseppe di Foggia, Omnia Service, AICS Foggia, la Biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia, Comune di Foggia, associazione di Volontariato e Protezione Civile “I Falchi” di Foggia, la compagnia teatrale Enarchè.

Tante le attività, tutte gratuite, che si sono svolte, rivolte a ragazzi dai 10 ai 16 anni: Laboratorio di Fumetto, Laboratorio di Teatro, Laboratorio di Arte, Pittura ed Emozioni, Laboratorio di Lettura e Legalità, Laboratorio di Fotografia, Sportello di Ascolto e Incontri con Famiglie e Laboratorio di Musica.