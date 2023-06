L’intelligenza artificiale per promuovere i corretti stili di vita. Anche la ASL Foggia ha aderito allo studio osservazionale “Stili di vita e Promozione della Salute negli over 55”. Attivato nell’ambito del Progetto europeo GATEKEEPER, lo studio è attuato in Puglia dalla Regione attraverso AReSS Puglia e InnovaPuglia con l’obiettivo generale di migliorare la qualità della vita delle persone che invecchiano, contribuendo a mantenerle in salute e indipendenti il più a lungo possibile. In questa ottica GATEKEEPER intende verificare la possibile incidenza dell’Intelligenza Artificiale tramite cellulare per “modificare” comportamenti scorretti ed effettuare scelte di vita salutari.

Si tratta del più ampio studio mai realizzato prima in Italia per la valutazione dell’utilità di telefoni cellulari di ultima generazione associati ad app dedicate alla promozione di corretti stili di vita nelle persone di età superiore a 55 anni. Lo studio effettua inoltre una valutazione costo-efficacia attraverso la metodologia europea MAFEIP che permette di comprendere il valore complessivo dell’utilizzo di questa tipologia di intelligenza artificiale.

I dati che emersi dallo studio saranno dunque rilevanti per orientare il futuro impiego di tali applicazioni all’interno di strategie di invecchiamento attivo e in salute della popolazione. All’iniziativa possono partecipare i cittadini residenti in Puglia che hanno compiuto 55 anni di età, senza patologie conclamate.

ADERIRE È SEMPLICE. Registrarsi al portale gatekeeper.puglia.it richiede appena due minuti e partecipare alla ricerca non comporta alcun costo né impegno. Sarà necessario solamente scaricare una applicazione sul cellulare. Per iscriversi è possibile ricevere il supporto dei volontari del Servizio Civile Universale (coordinati dalla responsabile Annnarita Stoppiello) presso gli sportelli DigitASLFOGGIA allestiti nelle sedi dei Distretti Sociosanitari di Foggia, Cerignola, Manfredonia, Lucera, Troia, San Marco in Lamis, Vico del Gargano, San Severo.

I VANTAGGI. Molti sono i vantaggi: l’adesione permette di beneficiare di un monitoraggio e di una raccolta automatizzata di alcune informazioni legate al proprio stile di vita, quali ad esempio il livello di attività fisica. I dati, rilevati attraverso l’app, saranno consultabili in tempo reale da parte di ogni partecipante che riceverà, inoltre, consigli mirati e informazioni “personalizzate” per mantenersi attivo e in salute il più a lungo possibile. Grazie all’applicazione lo studio “Stili di vita e Promozione della Salute negli over 55” potrà valutare, secondo i criteri della ricerca scientifica, se e come questa tipologia di intelligenza artificiale possa effettivamente influenzare in maniera positiva gli stili di vita, diminuendo per esempio ricoveri o la percentuale di manifestazione di nuove patologie.