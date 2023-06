Il 7 giugno una delegazione del Comitato “Vola Gino Lisa” ha avuto un informale incontro con il Presidente della Provincia di Foggia, l’Avv. Nobiletti. Come per il recente colloquio istituzionale, avvenuto nella distinta sede del Comune di Foggia, si è ribadito, anche in tale sede, l’importanza della prosecuzione del dialogo e dell’attenzionamento allo sviluppo dello scalo oltre che alla collaborazione tra la storica associazione “Vola Gino Lisa” e la pubblica amministrazione.

“Comitato, lo ribadiamo, che ha da sempre vigilato sulle note vicende politiche che hanno interessato negli anni la nostra struttura aeroportuale – si legge nella nota del Comitato -. Attenzionamento che appare ancora più dovuto a fronte dell’attuale incremento delle attività di volo (Milano, Torino, Verona, Catania e Mostar) e del numero di passeggeri in transito per lo scalo. In particolare sono state discusse le attuali criticità della mobilità provinciale ed interregionale e di quali possano essere gli interventi atti al miglioramento della connettività di tali zone con l’aeroporto Gino Lisa”.

È stata analizzata, senza alcuna pretesa tecnica, anche l’idea di come l’aeroporto possa, in maniera reale, essere integrato funzionalmente all’interno della città di Foggia e dell’intero territorio provinciale, acquisendo anche posizioni di funzionalità e d’importanza nel panorama degli aeroporti italiani. L’incontro istituzionale si infine è concluso con la ferma volontà delle parti di essere, ognuno nel proprio e distinto ruolo, più produttivi per l’aeroporto.