Nei giorni scorsi, l’associazione La Via della Felicità di Foggia ha organizzato un incontro a Parco Pantanella per rimuovere i rifiuti abbandonati, in vista anche della settimana della Giornata Mondiale per l’Ambiente. All’iniziativa si sono unite anche altre associazioni e gruppi tra cui ASD ARS Club di Giovanni Scopece Ginnastica Artistica, iFun Associazione di Bambini e Ragazzi Affetti da Autismo e La Locanda dei Ragazzi.

In totale il gruppo ha raccolto più di una ventina di sacchi tra cui moltissima plastica, cartacce, mozziconi, lattine, bottiglie di vetro e molto altro. Marina Biancardino, promotrice de La Via della Felicità ricorda che: “Non è necessario aumentare la sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere, né aumentare i pericoli d’incendio nelle boscaglie, anzi, nel tempo libero si può fare qualcosa di costruttivo” come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard nella guida al buon senso da cui è ispirata l’iniziativa.

L’unione di tanti cittadini, grandi e piccoli, è un ottimo segno del buon messaggio di rispetto ambientale che si sta diffondendo anche nella città di Foggia e rende orgogliosi allo stesso tempo gli stessi partecipanti che sanno di dare il buon esempio e di rispettare la propria città. Le iniziative continueranno nelle prossime settimane. Per maggiori informazioni chiama il numero 349.809.2540 (Marina) o scrivi a laviadellafelicitafoggia@gmail.com .