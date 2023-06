Martedì 27 e mercoledì 28 giugno, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza, si svolgerà il Final Meeting del Progetto PRA-HE “Religion and Comprehensive Security” (Re.Co.Se.). Il Final Meeting Re.Co.Se. conclude l’approfondimento avviato dai precedenti Meeting progettuali sulle tematiche centrali di Global Security Law e sull’alternativa tra differenti approcci/modelli di politica della sicurezza: da un lato l’approccio/modello “restrittivo” dei diritti e delle libertà fondamentali, dall’altro l’approccio/modello “integrato” che promuove una concezione della sicurezza inclusiva della ‘dimensione umana’ con adeguate misure di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali in generale e del diritto di libertà religiosa in particolare.

Sono invitati a discuterne alcuni dei principali esperti nazionali e internazionali, sia accademici, sia rappresentanti delle istituzioni. Inoltre, in connessione al Final Meeting Re.Co.Se., venerdì 29 giugno, l’Università di Foggia-Dipartimento di Giurisprudenza sarà per la prima volta sede della Consultazione di un Organismo Internazionale.

L’Università di Foggia-Dipartimento di Giurisprudenza, in collaborazione con l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa – Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (OSCE/ODIHR) e l’International Consortium for Law and Religion Studies (ICLARS), ospiterà un gruppo internazionale di esperti, che lavorerà, in una Consultazione a porte chiuse, alla finalizzazione del prossimo documento internazionale OSCE/ODIHR sul dialogo interreligioso e sull’interazione tar dialogo interreligioso, libertà di religione e convinzione e sicurezza integrata.