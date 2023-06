Conoscere e prevenire i rischi nell’ambito del lavoro agricolo e fornire indicazioni utili per la sicurezza dei migranti. Sono questi i temi dell’appuntamento in programma mercoledì 28 giugno alle ore 16 presso la sede della Cgil, in via della Repubblica 68 a Foggia (ingresso libero).

L’incontro – “Migranti e lavoro in agricoltura: come prevenire infortuni e malattie” – è promosso da Solidaunia, nell’ambito delle attività dello Studio medico solidale Conoscere e curare, in collaborazione con Università di Foggia, Asl Foggia, Inail, Cgil Foggia e Cgil Flai.

GLI INTERVENTI. Intenso il programma che prevede i saluti istituzionali di tutti i partner dell’iniziativa: si alterneranno il magnifico rettore dell’UniFg, il prof. Lorenzo Lo Muzio, il direttore generale dell’Asl Foggia, dr. Antonio Nigri, il past president di Solidania, dr. Antonio Scopelliti, il dr. Mario Longo, già dirigente generale dell’Inail, la responsabile Spesal, dr.ssa Addolorata Arsa, il segretario generale Flai CGIL Daniele Iacovelli e il presidente di Coldiretti Foggia, Dr. Mario De Matteo.

TEMI E RELATORI. Il primo step degli interventi prevede il focus sul Documento di Valutazione Rischi in agricoltura, con le indicazioni utili per Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e Datori di Lavoro”. Sarà il professor Roberto Zefferino a introdurre il tema con un intervento intitolato “Quali rischi, come si valutano”.

A seguire, l’ing. Massimo Cervellati approfondirà l’aspetto relativo a “Un primo esempio di valutazione dei rischi: il rumore, vibrazioni”, mentre il dr. Luigi Caradonna si concentrerà sui “Rischi da movimenti ripetitivi dell’arto superiore”. Infine, il dr. Domenico Parisi parlerà delle “Sanzioni previste in caso di inadempienze: quali e perché”.