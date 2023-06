I lavori di recupero e valorizzazione del sito archeologico di Villa Faragola formalmente iniziano oggi. Infatti, con la sottoscrizione del verbale di consegna ed avvio di esecuzione dei lavori, il RTI, con l’impresa De Marco S.r.l. di Bari e Carla Tomasi S.r.l. di Roma, ha preso in carico il delicato compito di riportare il nostro famoso sito archeologico alla situazione pre-incendio, in base ad un progetto elaborato dal prof. Luigi Frangiosini.

La sua realizzazione avverrà grazie al finanziamento di 3 milioni di euro previsto dal CIS per la Capitanata e al cofinanziamento del Comune di Ascoli Satriano, che ha già sopportato il costo dell’intero progetto esecutivo e delle relative consulenze. “Va precisato, inoltre, che abbiamo già le idee chiare di come co-finanziare l’aumento dei prezzi (1 milione di euro), schizzati nell’ultimo periodo – afferma il sindaco di Ascoli Satriano, Vincenzo Sarcone -. Come promesso in campagna elettorale, in pochi giorni, abbiamo già provveduto ad onorare alcuni degli impegni assunti. Dopo la riparazione delle buche, il taglio dell’erba e la pulizia nel Cimitero, Vi partecipo che martedì inizieranno pure i lavori di ristrutturazione di via Publio Fundanio Prisco e a breve daremo un input alla ripresa dei lavori di ristrutturazione del nostro Castello Ducale”.