Teatri di Puglia è la prima rassegna teatrale organizzata dalla compagnia Teatro della Polvere – produzioni AVL. Sei appuntamenti per tre week end di luglio al campo di girasoli di Cascina Savino dove sarà ricreata con la paglia una pianta di un teatro all’italiana.

Si parte il 7 luglio con “‘O Mistero Buffo” di Dario Fo e Franca Rame nella versione in dialetto napoletano di Nicola Mariconda della compagnia Vernicefresca di Avellino, si prosegue l’8 luglio con “Per sempre single – Il mio Cyrano de Bergerac”, la versione è quella di Alessandro Piazzolla del Teatro Fantàsia di Barletta. Il 15 luglio, in collaborazione con Mo’l’estate – Spirit festival, sarà ospite della rassegna Claudio Morici, attore comico, con il suo “Best of(f); il 16 luglio Flavio Albanese della Compagnia del Sole ci porterà alla scoperta del genio di Leonardo con “Il codice del volo”. Chiude la rassegna la compagnia del Teatro della Polvere con la nuova produzione “Andy e Norman” di Neil Simon che andrà in scena il 22 e 23 luglio.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21, con ingresso dalle ore 20.30

“Siamo profondamente contenti di questo cartellone e dell’opportunità di lavorare in un posto così suggestivo come il campo di girasoli di Cascina Savino. Abbiamo pensato alle sere di estate quando abbiamo considerato gli spettacoli da proporre: sono tutti godibili e portatori di sorrisi e sogni. Pensiamo al Mistero Buffo nella lingua più poetica che c’è che è quella napoletana, o ai versi d’amore del Cyrano, al genio di Leonardo portato in scena da Flavio Albanese che calca, tra gli altri, anche il palco del Piccolo di Milano o, ancora, alla comicità di Claudio Morici, ospite fisso di programmi televisivi di successo come Propaganda Live e infine alla commedia Andy e Norman che, negli anni Ottanta, fu trasmessa in televisione, nella versione sit-com, da Gaspare e Zuzzurro. Vi invitiamo a esserci, lo spettacolo non vi deluderà”, fanno sapere gli organizzatori.

Due le opzioni disponibili di biglietti: ingresso SOLO TEATRO (15€ + prevendita); per chi ha già acquistato l’ingresso ad uno dei campi (girasoli o lavanda) o a entrambi il costo di accesso al TEATRO è di soli 10 € (più prevendita)

I biglietti sono in vendita su www.clappit.it

Link: https://bit.ly/3CTAANv (ingresso solo teatro)

https://bit.ly/3XssIvM (ingresso ridotto acquistando il biglietto peri campi o per uno dei campi)

Il teatro di paglia si trova presso Cascina Savino a Foggia (Via Manfredonia Km 6,200)