Lucera è candidata a Capitale Italiana della Cultura 2026. L’annuncio viene dal sindaco Giuseppe Pitta dopo la presentazione del cartellone estivo Estate|Muse|Stelle pensato per valorizzare il sito dell’Anfiteatro romano di Lucera (la rassegna è promossa da Regione Puglia, Comune di Lucera, Teatro Pubblico Pugliese, PrimaVera al Garibaldi e ARET – Pugliapromozione, in collaborazione con il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta – Andria – Trani e Foggia. Partner dell’edizione 2023, in continuità con le edizioni precedenti: Fondazione Monti Uniti di Foggia, Accademia di Belle Arti di Foggia, Conservatorio di musica Umberto Giordano di Foggia e FAI Puglia, e con Banco Popolare di Milano).

“L’annuncio all’anfiteatro augusteo esprime compiutamente la volontà di mettere in circolo nella comunità lucerina la linfa vitale della storia da cui trarre l’energia per il futuro di Lucera – dice Pitta -. Vogliamo ricostruire connessioni e valorizzare coesioni sociali e culturali, ambientali ed economiche. Vogliamo attivare processi di partecipazione e co-progettazione fondate sull’intelligenza e la competenza, l’ascolto dell’altro e la consapevolezza di se stessi. Vogliamo far risplendere Lucera e con Lucera lo straordinario territorio dei Monti Dauni. A prescindere dall’esito della sfida, che affronteremo con tutto l’impegno e tutta l’umiltà possibili, un risultato positivo lo raggiungeremo certamente: costruire, insieme, una visione di futuro per la nostra comunità”.