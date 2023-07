E’ Ivan Tisci il nuovo allenatore dell’Audace Cerignola. Il tecnico ligure, ex allenatore del Fasano, è stato presentato in conferenza stampa assieme al presidente Nicola Grieco e il patron Michele, il direttore sportivo Elio Di Toro, il direttore generale Francesco Dibiase e il dirigente Rosario Marino.

“Cerignola è diventata una piazza ambita, so che potrebbe esserci un po’ di scetticismo ma le sfide mi piacciono. Ho grandi motivazioni e sarà importante trasmetterle ai ragazzi, per me è un onore essere qui, so che ci sono le prerogative per lavorare al meglio”, ha affermato Tisci. La società ofantina, che comincerà ufficialmente la stagione con il pre ritiro al “Monterisi”, comincerà a muoversi sul mercato per allestire una rosa competitiva anche per la prossima stagione.