I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Foggia hanno arrestato su ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Cagliari un 57enne foggiano, il quale, dopo la dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso da parte della Suprema Corte di Cassazione, è stato condannato definitivamente ad una pena residua, al netto quindi del presofferto quale carcerazione preventiva, di quasi cinque anni di reclusione, oltre le pene accessorie.

La condanna definitiva in questione riguarda il grave reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti per fatti, risalenti agli anni 2009-2010, consumatisi in provincia di Cagliari.

L’uomo, nativo e residente a Foggia, raggiunto dal provvedimento restrittivo in questione, è stato quindi associato al carcere cittadino dai militari del Nucleo Investigativo di Foggia, essendosi appunto concluso il relativo iter giudiziario.