Sono circa 100 i bambini orsaresi, di età compresa fra i 3 e i 10 anni, che da oggi, lunedì 10 luglio 2023, e fino al prossimo 11 agosto parteciperanno al Centro Estivo della Ludoteca Comunale di Orsara di Puglia. Dal lunedì al venerdì, sia al mattino (orario 9.30-12-30) che nel pomeriggio (orario 16-18), guidati dal personale addetto, potranno divertirsi in compagnia dei loro coetanei e saranno impegnati in numerose attività ludico-didattiche: laboratori creativi e per lo sviluppo delle autonomie e della manualità, uscite, giochi, corsi di inglese e in numerose altre iniziative. “Il Comune di Orsara di Puglia ha inteso dare una risposta alle tante richieste arrivate in tal senso dalle famiglie, che peraltro contribuiranno alla riuscita del Centro Estivo”, ha dichiarato il sindaco Mario Simonelli. “L’attivazione di questo servizio e del programma della Ludoteca comunale sono stati seguiti passo dopo passo dall’assessore Francesca Zullo e dalla delegata Teresa Cericola che hanno fatto un ottimo lavoro”.

Complessivamente, dunque, il Centro Estivo sarà attivo e in servizio per 25 giorni e un totale di 125 ore. Il servizio permetterà ai bambini che passeranno a Orsara questa prima parte dell’estate di divertirsi, socializzare, di distogliere l’attenzione e lo sguardo da tv, smartphone e tablet per relazionarsi direttamente e reciprocamente tra loro. Dall’altra parte, il servizio sarà oltremodo utile ai genitori impegnati tra lavoro, famiglia e incombenze quotidiane.

L’attivazione del Centro Estivo, con le attività che si svolgeranno all’interno e all’esterno della Ludoteca Comunale, oltre a rientrare nelle politiche sociali del Comune di Orsara di Puglia, è parte integrante del programma dell’Estate Orsarese, il cui programma ufficiale sarà reso noto a breve.