Un cerignolano al Monza Calcio. E’ Aldo Graziano, che ha firmato un contratto che lo legherà al settore giovanile del Monza.

A lui arrivano i complimenti del sindaco di Cerignola, Francesco Bonito: “È per noi un orgoglio e una gioia poter vedere emergere i nostri talenti più puri, che dopo aver calcato i nostri campi ed essere cresciuti nelle scuole calcio della città riescono ad affermarsi in realtà calcistiche ancora più prestigiose. Ad Aldo auguro tutto il meglio a nome della Città di Cerignola. Speriamo di vederti quanto prima in Serie A”