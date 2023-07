Dallo scorso 10 luglio, nell’area urbana del Comune di Lucera, è in vigore il nuovo calendario della Raccolta Differenziata. Si tratta di una modifica che coinvolge solo le utenze domestiche del centro urbano, e prevede che la carta non venga più conferita con l’umido. “Si tratta di una modifica minima, che non stravolge il calendario, ma ci permetterà di migliorare il servizio e di aumentare le percentuali che, oggi, riescono appena a raggiungere il 45%” dichiara Antonio Bove, direttore operativo della Tecneco Servizi Generali, la società che gestisce la raccolta differenziata porta a porta a Lucera. Seppur ben strutturato, organizzato in maniera capillare, capace di coprire un territorio vastissimo, il servizio è costretto a fronteggiare utenze che infrangono i regolamenti e l’annoso fenomeno degli abbandoni. “L’amministrazione comunale e Tecneco, da tempo, sono impegnate nella Raccolta Differenziata dei Rifiuti Porta a Porta, il nuovo calendario ci permetterà di rendere il servizio più efficiente” sottolinea il sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta “Il nostro obiettivo è il raggiungimento del 65% di RD previsto dalla legge, per questo siamo determinati nel mettere in pratica tutte le azioni che possano permettere di concretizzarlo: dalle campagne di sensibilizzazione alla modifica del calendario, fino ai controlli che prevedono multe salate”. Da alcune settimane, infatti, la Polizia Municipale, impegnata in attività di controllo ed ispezioni, ha elevato numerose contravvenzioni. Ilvigente ordinamento prevede sanzioni pecuniarie salatissime per il conferimento non conforme dei rifiuti, sanzioni amministrative e penali per l’abbandono di rifiuti speciali, come materiale edilizio di risulta, batterie di auto. “Fare la raccolta differenziata è una questione di civiltà, significa rispettare la città, i beni comuni, l’ambiente. Ma è anche una questione economica – spiega Pitta – meno raccolta differenziata si fa e più alti sono i costi per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati perché il Comune è costretto a pagare lo sversamento e la lavorazione nelle discariche. Ed inevitabile è l’aumento della TARI”. L’ecotassa, infatti, è legata alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta da ogni Comune: più alta è la quantità di rifiuti differenziati più bassa sarà l’imposta. La riduzione varia dal 30% al 70%. Ai Comuni che non raggiungono le percentuali di differenziata previste per legge si applica un’addizionale del 20%. L’Amministrazione comunale fa appello ad ogni singolo cittadino affinché collabori alla buona riuscita del servizio che significa avere una città più pulita, più bella, più sana per tutti. “Per quel che riguarda la modifica del calendario – aggiunge il sindaco – è naturale la confusione di questi primi giorni, ma sono sicuro che tutti sapranno adeguarsi in pochissimo tempo, anche perché il cambiamento altro non è che separare il giorno di conferimento della carta da quello dell’umido, prima conferiti nella stessa giornata. La raccolta differenziata è un obbligo di legge e tutti sono tenuti a rispettarla”.

· I nuovi Prontuari si possono scaricare dal sito del Comune di Lucera, di Tecneco Servizi Generali, oppure si possono ritirare, in formato cartaceo, nel Centro Comunale di Raccolta.

· La mappa delle due zone – A e B – con l’elenco delle strade è consultabile sul sito della Tecneco, del Comune di Lucera e sulla pagina Facebook della Tecneco.

· rifiuti ingombranti

I rifiuti ingombranti, in tutto il territorio comunale, potranno essere conferiti solo prenotando al Numero Verde 800.58.92.05 o con whatsapp al numero 340.61.26.125 – dalle ore 8.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì. Il ritiro, concordato con l’operatore, sarà effettuato entro 48h.