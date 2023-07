E’ un “best of” delle sue opere create dal 2005 ad oggi, in cui sono inseriti nuovi pezzi inediti, che rappresenta il suo percorso artistico di dioramista e pittore digitale degli ultimi 18 anni, dalla sua prima esposizione ufficiale, a Troia, nel 2005, con “Arte del Modellismo”. In Dioramart, Poliseno, espone diverse creazioni in miniatura che ripropongono pittoresche e famose piazze della sua città, opere cinematografiche, e creazioni totalmente originali e di fantasia. L’atmosfera dell’abbandono, l’idea dello sporco è un dettaglio costante nelle sue opere, le caratterizza, le contraddistingue poiché aspetto e tema molto sentito dall’artista che ha sempre creato riciclando materiali di ogni sorta (plastica, carta, ferro, vetro, legno, etc.) trasformanddo ciò che per il mondo è spazzatura in qualcosa di surreale e artistico.

E’ del 2022 la Batmobile (l’auto del supereroe Batman) realizzata, a grandezza reale, tutta in cartoni riciclati. Omaggio al crociato di Gotham, l’opera è stata in mostra al Med, la scorsa estate, con una esposizione intitolata “83” in ricordo dell’83° anniversario della creazione del supereroe. La creazione è tuttora visibile presso AUTOMOTTOLA, a Troia.

Molti dei diorami esposti, pur restaurati ed “aggiornati”, conservano i segni del tempo, una tecnica che permette ad ognuno di leggere il percorso di cambiamento e crescita artistica.

Per Dioramart l’artista vuole offrire ai visitatori la possibilità di immedesimarsi a pieno nelle sue creazioni, nelle sue “visioni”. Per molti diorami, infatti, è stato creato un fondale in prospettiva che ognuno potrà utilizzare per scattare foto e creare il proprio paesaggio di fantasia. Una soluzione totalmente diversa dalla classica fruizione artistica di una mostra in cui non è quasi mai permesso scattare foto. In Dioramart, Jack Poliseno invita ognuno a “creare” con le sue opere.

La mostra si terrà presso il M.E.D. Museo Ecclesiastico Diocesano, in Piazza Giovanni XXIII antistante alla sontuosa Cattedrale di Troia, dal 16 al 30 luglio 2023.

L’inaugurazione è in programma il 16 luglio alle ore 19:30.

Si ringrazia il Comune di Troia per aver patrocinato l’evento, e le attività locali G-VITALE e AUTOMOTTOLA per aver sostenuto l’artista, e FIORI BENINCASO per la fornitura di materiali tecnici.