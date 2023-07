Anche nei giorni scorsi il gruppo di cittadini volontari de La Via della Felicità di Foggia si sono dedicati alla pulizia con la consueta raccolta dei rifiuti abbandonati in un’altra zona della città. Due giornate dedicate al ripristino delle aree verdi di Via Silvio Pellico con tanti apprezzamenti e ringraziamenti dai passanti. Inoltre, una cittadina del quartiere ha voluto donare ai volontari all’opera delle bottigliette d’acqua, vista la stagione estiva ormai arrivata.

Marina Biancardino, responsabile dell’iniziativa vuole ricordare il prossimo appuntamento invitando tutti i cittadini foggia, che hanno a cuore la propria città, di partecipare dedicando un ora a settimana a quest’attività di riqualificazione urbana. Il luogo d’incontro sarà sempre in Via Silvio Pellico a Foggia, lunedì 17 Luglio alle ore 19:00.

Come suggerisce l’autore L. Ron Hubbard, nella guida al buon senso La Via della Felicità a cui si ispira l’iniziativa: “Non è necessario aumentare la sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere, né aumentare i pericoli d’incendio nelle boscaglie, anzi, nel tempo libero si può fare qualcosa di costruttivo.”

Per maggiori informazioni chiama il numero 349.809.2540 (Marina) o scrivi a laviadellafelicitafoggia@gmail.com .