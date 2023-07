Il 20 e 21 luglio, in villa comunale a Foggia, torna la musica e la socialità con Formikolio Fest. Due giorni di musica, arte, interventi, serigrafia live, e tante tante attività per ragazzi e ragazze. Il festival nasce dalla spinta collettiva di tante formiche, messe insieme per operare al meglio e fare qualcosa di grande. Tra le attività: l’angolo cicale per riposarsi, qualche gioco da tavolo, angolo acqua per giocare e rinfrescarsi.

Il festival, entrambi i giorni ha inizio alle ore 18 e si prolunga fino a mezzanotte. Una radio, CiccoRiccio, messa su per il festival, aprirà le danze con interviste, music selection, intrattenimento. A seguire ci saranno il Collettivo Bunker, un collettivo musicale nato per dare uno spazio musicale a chi non lo riuscisse a trovare, Rolfi, un cantante foggiano che non manca mai nel far cantare la città, Nesiam&Slide rapper hardcore della città, Meglioiguai, con indietronica ed house music, Skazzamurì, band dbeat foggiana, Astore della P38 dalla Sardegna.

Ci saranno dj set dei ragazzi e della ragazze di Ruggine, Nikeninja, Clownfish e Ramirez; oltre agli interventi di Biblion, un collettivo di San Giovanni Rotondo e Cristian Tricarico, operaio della G&W. Per maggiori informazioni visitare il profilo instagram @formikolio_fest.