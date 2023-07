Partono a Candela i laboratori “Food & Job: le professioni nel settore culinario”. Si tratta di un percorso di cinque giornate in cui i partecipanti avranno la possibilità di orientarsi nell’ambito culinario, approfondire le competenze richieste dal mercato del lavoro, comprendere come promuoversi all’interno del settore, ma anche come creare e avviare un’idea imprenditoriale. Al termine dei laboratori i partecipanti avranno la possibilità di conseguire la certificazione HACCP gratuitamente. I laboratori sono rivolti a persone inoccupate e/o disoccupate. L’iniziativa rientra tra le attività dell’Orientation Labs organizzati dal Comune di Candela nell’ambito del progetto “FourJobs”, promossoattraverso l’avviso “Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro” della Regione Puglia, la misura strutturata a seguito del percorso partecipativo “Agenda per il lavoro 2021-2027” attivato dal Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione.

L’Orientation Labs, quindi, sono laboratori didattici, esperienziali o narrativi destinati a studenti di ogni ordine e grado, disoccupati e inoccupati, giovani di età compresa tra i 15 e i 29, lavoratori che intendono riqualificarsi per intraprendere nuovi percorsi lavorativi. “Food & Job” si svolgerà nelle giornate del 24, 26, 28 e 31 luglio e l’1 agosto a partire dalle ore 9.00 presso la Biblioteca “Carlo Ripandelli” (piazza Ettore Ripandelli). L’obiettivo del progetto, dunque, è quello di sostenere la creazione di reti finalizzati a rafforzare i servizi per il lavoro, aumentando le capacità di intercettare le esigenze del territorio e favorire l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale di quanti vivono in condizioni di fragilità. Il progetto “FourJobs” si svolge in partenariato con le cooperative sociali Medtraining, Ortovolante, Altereco, Kaleidos, Frequenze, con Euromediterranea e Legacoop Puglia.

Per info: punticardinalicandela@gmail.com – 351.0617395.