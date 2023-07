Un vento di novità e cambiamento continua a spirare tra i corridoi dell’Ateneo foggiano: a poche settimane dalla presentazione ufficiale della nuova squadra di governo capeggiata dal Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio, e composta da ben 26 docenti e ricercatori, arriva la notizia di un’offerta formativa aggiornata e ampliata. Sono 6 i corsi di laurea in partenza, afferenti a diverse aree scientifiche disciplinari. “La nostra è un’Università in costante evoluzione” spiega il prof. Lo Muzio “che tenta di rispondere alle esigenze e alle domande di un territorio in fase di ripresa, dopo la difficile parentesi del Covid, che ha senza dubbio lasciato molte sfide aperte, dalla crisi dell’occupazione giovanile all’innovazione del mondo del lavoro.” “Sono sei i corsi di laurea approvati dall’ANVUR per l’Università di Foggia”, aggiunge il prof. Giorgio Mori, delegato del Rettore alla Didattica, “un risultato che celebriamo come ulteriore passo in avanti per la crescita della comunità discente e professionale del nostro territorio”. Le possibilità didattiche della nuova offerta formativa 2023/2024 puntano a creare nuovi percorsi di inserimento nel mondo del lavoro, cercando al contempo di rendere Unifg una meta di studi sempre più appetibile e ambita.

Tra i nuovi corsi di laurea, si annoverano: Cultura e sostenibilità della enogastronomia (L-gastr) del DAFNE, coordinato dalla prof.ssa Antonella Santillo, un corso triennale incardinato in un Dipartimento di eccellenza del territorio foggiano, che ha una lunga tradizione di studi in ambito agroalimentare, con un taglio estremamente attuale sulla sostenibilità ambientale; Igiene dentale (L/SNT3) di area medica, coordinato dal prof. Lucio Lorusso, un corso triennale professionalizzante, che abiliterà i laureati alla professione di igienista dentale, accompagnandoli direttamente nel mondo del lavoro che esprime una forte richiesta di questa figura sanitaria ; Diritto e gestione dei servizi sanitari (LM/sc-giur) del Dipartimento di Giurisprudenza, coordinato dal prof. Vincenzo Colonna, un corso magistrale che punta a formare professionisti specializzati nella gestione degli aspetti giuridici e tecnico-gestionali del sistema sanitario, un settore in forte espansione per motivi sia sociali (come l’invecchiamento della popolazione) che politico-istituzionali (ad es., gli investimenti del PNRR); Lingue e culture per la comunicazione internazionale (LM-38) del DISTUM, coordinato dalla prof.ssa Anna Riccio, un corso magistrale che spinge l’acceleratore dell’Unifg sull’internazionalizzazione e sullo sviluppo interculturale, con un accento particolare sulle avanguardie tecnologiche in ambito di traduzione e interpretazione; Psicologia scolastica (LM-51) del DISTUM, coordinato dalla prof.ssa Paola Palladino, un corso magistrale che formerà psicologi dotati di diverse competenze del settore, ma con una particolare inclinazione verso gli ambienti scolastici ed educativi; Scienze infermieristiche ed ostetriche (LM/SNT1) di area medica, coordinato dal prof. Tommaso Cassano, un corso magistrale di alta specializzazione che mira a trasmettere competenze non solo strettamente cliniche, ma anche manageriali, gestionali e di ricerca, offrendo quindi skills diversificate ma anche molteplici sbocchi lavorativi, anche dirigenziali. Tutti i nuovi corsi di laurea verranno presentati nel corso di una conferenza stampa, presso la sede centrale dell’Ateneo, in via Gramsci, il 28 luglio alle ore 10.00.

Maggiori informazioni sui corsi attivi presso Unifg sono disponibili su www.unifg.it