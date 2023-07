Scalda i motori la Notte Bianca di Ordona, in programma il prossimo 26 agosto. Una serata ricca di eventi, che inizieranno alle 20 con il concerto bandistico itinerante diretto dal Maestro Antonio Sciscioli, per concludersi in musica all’1 in viale Pietro Mennea con dj, vocalist e disco night.

In mezzo, appuntamenti per tutti i gusti: dai gonfiabili per bambini in piazza Paolo VI al raduno d’auto d’epoca in viale Pietro Mennea, passando per le esibizioni canore, lo spettacolo di danze hip hop e le danze orientali in piazza Aldo Moro, le esibizioni musicali in via Giovine e gli spettacoli di fuoco, clown, equilibristi e danze acrobatiche di via D’Aloia. Coinvolti anche i bar del centro cittadino con cover band e Juke Box, e non mancheranno nemmeno i fuochi pirotecnici in viale Pietro Mennea mezz’ora dopo la mezzanotte.

“Cerchiamo ogni anno di apportare importanti modifiche alla manifestazione per offrire il meglio alla popolazione di Ordona – spiega Nicola Zenga, presidente della Pro Loco Herdoniana -. E’ un evento unico nei Cinque Reali Siti, con artisti provenienti anche da fuori regione. Abbiamo ricevuto negli anni molti complimenti e richieste di esportarlo anche altrove. Ringrazio gli sponsor e l’Amministrazione grazie ai quali siamo riusciti a organizzare questo evento”.