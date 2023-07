Al via la campagna abbonamenti 2023/24 dell’Audace Cerignola per la stagione nel campionato nazionale di serie C girone C. Fino a domenica 30 luglio vendita aperta solo per gli abbonati nella passata stagione. Questi potranno esercitare il diritto di prelazione prenotando settore, fila e posto della stagione 2022/23. Da lunedì 31 luglio la campagna abbonamenti sarà aperta a tutti i nuovi abbonati. “Riempiamo il “Monterisi” delle nostre madri, dei nostri padri, delle nostre mogli, delle nostre fidanzate, dei nostri figli, dei nostri nipoti – dicono dalla società ofantina -. Si ricorda che l’abbonamento è valevole per 18 giornate di campionato. Una giornata, così come previsto, è PRO AUDACE”.

Al momento sarà possibile prenotarsi solo presso:

TABACCHERIA UNICO

Via Di Vittorio, 68

Questi i prezzi

INTERO: TRIBUNA LATERALE/INFERIORE 230 EURO – DISTINTI 180 EURO – CURVA 130 EURO

RIDOTTO DONNA: TRIBUNA LATERALE/INFERIORE 190 EURO – DISTINTI 140 EURO – CURVA 100 EURO

RIDOTTO BIMBI (11-16 ANNI): TRIBUNA LATERALE/INFERIORE 190 EURO – DISTINTI 140 EURO – CURVA 100 EURO

RIDOTTO (OVER 65 ANNI): TRIBUNA LATERALE/INFERIORE 210 EURO – DISTINTI 160 EURO – CURVA 100 EURO.