Venerdì 28 luglio 2023 si svolgerà il primo dei Job Days previsti dal progetto “AZIMUT”, progetto finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’avviso FSE “Punti Cardinali”, di cui il Comune di Troia è capofila e Ente attuatore, dedicato al settore dell’Automazione industriale e del suo indotto, un settore vivace e in espansione nel nostro territorio e in quelli limitrofi alla Capitanata.

I Job Days sono giornate dedicate ai temi del lavoro, della formazione e dell’autoimprenditorialità, un momento di confronto tra aziende e cittadinanza, il cui focus sono le potenzialità economiche e lavorative del territorio, nonché la possibilità di “restare” nonostante le difficoltà, la “restanza” come finalità intrinseca e prioritaria del progetto.

A fare da guida in questo percorso esperti del mondo del lavoro e imprenditori che metteranno a disposizione degli intervenuti la propria esperienza e professionalità per illustrare la situazione economica del territorio, l’andamento e le caratteristiche del mercato del lavoro nonché le prospettive a medio e lungo termine. Uno squarcio sul futuro utile a chi vorrà scommettere e puntare sul territorio come un’opportunità da cogliere, e non come un fattore limitante alla propria crescita sociale e professionale.

Punta di diamante della giornata sarà la partecipazione di due aziende operanti del settore dell’Automazione Industriale: la Tekna Automazione e Controllo di Foggia e le Officine Meccaniche Irpine O.M.I Srl di Lacedonia (AV).

Gli interessati (giovani, disoccupati, inoccupati, occupati in cerca di un cambio di vita, NEET), avranno la possibilità di interagire con i responsabili delle imprese invitate, porre domande e dubbi, consegnare CV, sostenere colloqui interlocutori. Ci sarà anche la possibilità di confrontarsi con esperti del mondo del lavoro e dell’autoimprenditorialità per discutere su progetti di vita e autoimpiego, per valutarne opportunità e fattibilità.

Ad aprire la giornata ci saranno gli interventi del Sindaco della città di Troia avv. Leonardo Cavalieri e dell’Assessore all’Ambiente, Attività produttive e Commercio della Città di Troia ing. Angelo Moffa.

Relatori:

ing. Antonio De Stasio

Tekna Automazione e Controllo

Vittorio Pagliuso

Tekna Automazione e Controllo

ing. Giuseppe Terlingo

Officine Meccaniche Irpine OMI Srl

dott.ssa Loredana Perrone

Compagnia delle Opere

dott. Gennaro Sabio

APS Puglia senza ostacoli

Gli incontri si terranno presso la sala del Teatro Cimaglia in Via San Francesco. Per maggiori informazioni è possibile recarsi all’Orientation Desk presso i Locali del Polo della cultura – Palazzo San Domenico Via Regina Margherita, 2. Il desk osserva i seguenti orari: Lunedì-Martedì-Giovedì-Venerdì 9:30 – 13:30 / 14.30 – 16:30, il Mercoledì 11 – 13 / 14 – 18. E’ possibile chiamare il numero 379.1688416 e scrivere all’indirizzo email desktroia@libero.it. Il progetto “AZIMUT” è attuato anche grazie a una rete di partner composta da: APS Puglia senza ostacoli, I.R.F.I.P. – Istituto Religioso di Formazione e Istruzione Professionale, Creolav S.r.l. Impresa Sociale, Soc. Coop Bottega degli Apocrifi a r.l., Confesercenti Foggia.