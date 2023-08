Roseto Valfortore si prepara a vivere un mese di agosto alla scoperta dei sapori e delle tradizioni che caratterizzano il territorio. Il 2 agosto “Pazza pizza in piazza”, mentre venerdì 4 spazio a “Balloni…in festa” con la festa dei lavoratori nel mondo e sabato 5 agosto giornata equestre con la “Sagra del vitello”. Con quest’appuntamento, tra cultura e gastronomia, il comune e l’Associazione Turistica Pro Loco Roseto Valfortore vogliono ulteriormente dare lustro ad una kermesse che negli anni passati ha sempre fatto registrare numeri importanti, portando turismo nel piccolo borgo dei monti dauni. Non mancheranno momenti musicali e teatrali, come lo spettacolo “U mracul du pcclatedd” portato in scena il 3 agosto dalla compagnia Don Michele e Ligabue Experience il 9 agosto, ed altre occasioni per scoprire uno dei gioielli di Roseto: il tartufo. Infatti, il 12 agosto si terrà la “Sagra del tartufo” con degustazione di un prodotto tipico della zona.

“Abbiamo puntato alla valorizzazione delle nostre tipicità – ha sottolineato lucilla Parisi Sindaco di Roseto Valfortore – offrendo ai visitatori momenti gastronomici a quelli di scoperta delle nostre tradizioni. Un percorso che abbiamo avviato da tempo e che anche quest’anno sta dando i suoi frutti”.