I Centri per l’Impiego della Capitanata, attraverso il portale della Regione Puglia “Lavoro Per Te”, segnalano, per il periodo che va dal 24 luglio al 31 luglio, un numero di offerte pari a 30 per un totale di 133 profili professionali: 65 per il settore agricolo, 43 per il settore secondario e 25 per il settore

terziario.

Le posizioni lavorative aperte in ambito agricolo sono ben 65: continua la richiesta di carrellisti su Foggia ed operai e addetti alla produzione su Cerignola, cui si affiancano 6 annunci riservati agli iscritti al Collocamento mirato per profili diversi da inserire in aziende operanti nel settore primario. Nel settore secondario, 1 annuncio riguarda “industria e trasporti”, 5 annunci “costruzioni e impianti”, 7 annunci “commercio e artigianato”. Di questi ultimi, uno è riservato agli iscritti al collocamento mirato (ex L.68/99) per la figura di banconista di macelleria. Sono richiesti saldatori, manovali edili, addetti alle consegne, impiegato commerciale, parrucchiere, receptionist, social media manager. Infine, il settore turistico registra 25 posti vacanti per professioni quali spiaggisti, baristi, camerieri ai piani. Nel settore terziario, rientrano anche 4 annunci in ambito amministrativo: vacanti ancora i posti per impiegati amministrativi, dottore commercialista e intermediari assicurativi. Tutti gli annunci con i relativi dettagli sono disponibili sul sito “Lavoro Per Te – Regione Puglia”, dove è possibile candidarsi.

Si segnala un avviso di selezione con requisito di ammissione il possesso del diploma (ex art.16 L.56/87) n.5 operatori “Area operatori” per l’attività di “bidellaggio” (ex cat.A), a tempo indeterminato e parziale per l’anno scolastico 2023/2024 presso il Comune di Foggia. Le domande possono essere presentate dal 5 al 12 agosto. Bando e modulistica sono disponibili sulla home page del sito Sintesi Foggia.

Diverse sono le offerte registrate dalla rete dei servizi per l’impiego in Europa Eures. Le offerte, riportate nell’apposita sezione, spaziano dal settore turistico in Paesi quali Norvegia, Finlandia, Croazia al settore ICT o dei servizi in Paesi come Malta, Spagna, Germania.

Per informazioni sull’invio dei curricula, sulle offerte attive e sulla pubblicazione di annunci, cittadini e aziende possono rivolgersi ai Centri per l’impiego dell’ambito di Foggia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia), raggiungibili telefonicamente o via mail e aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30.