La Asl di Foggia ha ottenuto il finanziamento per l’implementazione del sistema di telemedicina per la presa in carico e la gestione integrata delle Persone fragili affette da patologie croniche. Misura relativa al progetto per le procedure di attuazione delle azioni previste dal Si.Ge.Co.(Sistema di Gestione e Controllo) nell’ambito della Strategia Nazionale Area Interna “Gargano”, approvato dall’ Accordo di Programma Quadro quale strumento attuativo di cooperazione interistituzionale.

I Comuni interessati sono Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Monte Sant’Angelo e Vico del Gargano. Il piano operativo mira ad assicurare nelle aree geograficamente più disagiate del territorio, adeguati livelli di assistenza sanitaria. L’obiettivo è la presa in carico delle persone affette da cronicità ed evitare il ricorso improprio al ricovero ospedaliero. Implementare l’utilizzo delle tecnologie informatiche attraverso la telediagnosi, teleconsulto e teleassistenza. Attivare un servizio di Telesoccorso collegato alla Centrale Operativa Territoriale della Asl di Foggia, che sarà potenziata e valuterà la necessità di attivare il Sistema Emergenza Urgenza Territoriale 118 attraverso la Centrale Operativa 118.

“La nostra ASL” spiega il Direttore Generale Antonio Nigri, “vuole essere vicina ai cittadini. Al fine di assicurare alle aree geografiche più “Disagiate” livelli adeguati di assistenza sanitaria, abbiamo avviato un processo di riorganizzazione e rifunzionalizzazione delle Strutture e dei Servizi Sanitari e delle Cure Primarie. Questa nuova ristrutturazione, è importante, evita l’accesso improprio alla rete Emergenza-Urgenza (Pronto Soccorso e 118) e alle strutture ospedaliere e consente una reale presa in carico del paziente ed una più incisiva attività di educazione e promozione della salute. Inoltre, l’erogazione di attività specialistiche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati, anche in collaborazione con gli specialisti ospedalieri” conclude Nigri, “migliora l’appropriatezza delle prescrizioni e riduce dei tempi di attesa”.

Il progetto, diretto dalla Responsabile del progetto “Diomedee”, Girolama de Gennaro, integra le attività già avviate dalla ASL di Foggia nell’ambito della telemedicina attraverso l’estensione del servizio di teleassistenza e di tele monitoraggio, ed istituisce il servizio di telesoccorso. Grazie alla Telemedicina può costituire l’integrazione delle attività sanitarie “tradizionali” e consentire approfondimenti utili al processo di diagnosi e cura e monitoraggio delle patologie croniche. Un modello organizzativo virtuoso che coniuga efficacia, efficienza e qualità delle cure.