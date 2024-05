Verrà presentato sabato 18 maggio alle ore 10 all’Opera Salesiana del Sacro Cuore (Piazza Sacro Cuore) di Foggia il portale nazionale Rete Terzo Settore.org (www.reteterzosettore.org), nato da un’iniziativa di Cesare Gaudiano, Presidente provinciale AICS Foggia. Il progetto punta a mettere in rete talenti, associazioni e imprese sociali, con l’obiettivo di creare una community digitale a disposizione delle realtà del Terzo Settore. Il sito sarà diviso al suo interno in Sezioni, con la possibilità di inserire e condividere notizie, oltre a Topics con cui si potranno conoscere le realtà associative appartenenti ai vari ambiti, selezionando l’argomento di interesse.

La giornata vedrà l’introduzione di Cesare Gaudiano e i saluti istituzionali di Maria Aida Episcopo, Sindaco di Foggia; Simona Mendolicchio, Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Foggia; Antonio Nunziante, Presidente CNA Foggia; Floriana De Vivo per la FISDIR Puglia; Gino Di Pietro, Presidente del Foggia Social Club; Giuseppe De Lillo, Presidente dell’Associazione Daunia in Italy; Don Angelo Draisci, Direttore/Parroco dell’opera Sacro Cuore di Gesù – Foggia. L’incontro, moderato da Massimo Marino, Presidente dell’APS Sacro Cuore, vedrà anche la presenza di Francesco Preite, Presidente Salesiani per il sociale Aps e sarà concluso dall’intervento di Ruggiero Alcanterini, Presidente comitato Italiano Fairplay. Interverranno inoltre: Valerio Pellegrino, Programmatore WEB, Gianluca Grieco, Presidente APS “Terzo Settore Servizi”, Tonio Toma, Direttore di Produzione Terzo Settore.TV e Concetta Soragnese, Responsabile Politiche Europee AICS.

Durante l’evento verrà conferito il Premio nazionale Fair Play a Cristina Bubici, Psicoterapeuta, Analista del Comportamento e Supervisore ABA per il suo impegno nell’associazione Il Girasole di Foggia a favore dei bimbi e ragazzi autistici, con disabilità e difficoltà cognitive.