Al via la seconda edizione del Festival “Leggo, ergo sum”, laassegna culturale organizzata per il Maggio dei Libri dall’I.I.S. Adriano Olivetti, MAO FM 19.77 e il Gruppo di Lettura “Gli Spaginati” di Stornarella (tutti sottoscrittori del Patto per la Lettura del Comune di Orta Nova), in collaborazione con la Biblioteca La Magna Capitana e la libreria UBIK di Foggia.

Accogliendo l’invito del CEPELL, con il tema “Se leggi ti lib(e)ri”, “a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto”, quest’anno il Festival coinvolgerà in orario antimeridiano le sedi distaccate di Carapelle e di Stornara e in orario pomeridiano l’intera comunità nel C-LAB MAO in piazza Mario Frasca a Orta Nova.

Ricco e vario il calendario degli appuntamenti, con l’unico obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile. Si parte sabato 18 maggio alle 10.20, proprio al Liceo Linguistico di Carapelle, con Luca Mastropasqua, docente di storia e filosofia e autore della saga di Llyr il Drago azzurro.

Si prosegue con quattro appuntamenti pomeridiani al C-LAB MAO, alle ore 18: martedì 21 maggio Alessandro Galano, docente, giornalista e libraio,con la raccolta di racconti “Scuola di santi” (Les Flâneurs Edizioni); mercoledì 22 maggio Malusa Kosgran, scrittrice e illustratrice, con la graphic novel “L’isola degli animali” (Sabir Editore); martedì 28 maggio Domenico Carella, scrittore e giornalista, con la biografia “Nico & Ayrton Senna” (Mitico Channel); Mercoledì 29 maggio Francesco Berlingieri, scrittore e libraio, con “Pallone, asfalto e betoniere”.

Chiude il ciclo di incontri Lucia Campanella, docente e scrittrice, con “On the mother road” all’IPSS di Stornara, alle ore 11.20 del 30 maggio. L’iniziativa è inserita all’interno del C-LAB MAO, progetto vincitore LUOGHI COMUNI, iniziativa finanziata con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili, Luoghi Comuni Puglia A.R.T.I. Puglia.