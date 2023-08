Il “Patto Etico” per “Foggia Protagonista” invita i partiti che sono ancora senza un candidato sindaco ufficiale, a partecipare alle “Primarie per il Candidato Sindaco”. Un Appello rivolto all’Unità e alla Partecipazione Popolare.

“Le Primarie Cittadine sono un’occasione fondamentale per coinvolgere il popolo nella scelta del nostro futuro sindaco. La democrazia partecipativa è alla base di una società sana e coesa, e le primarie rappresentano un modo trasparente ed equo per selezionare il candidato che meglio rappresenterà i valori e le necessità della nostra comunità. Riteniamo che la partecipazione di tutti i partiti sia essenziale per garantire un processo inclusivo e rappresentativo. Invitiamo pertanto tutti i partiti che finora non hanno espresso un candidato sindaco a prendere parte a queste primarie e a contribuire al futuro della nostra città attraverso il coinvolgimento attivo dei propri membri e dei cittadini. Questo è il momento di dimostrare l’impegno verso una leadership responsabile e di mettere in primo piano l’interesse della comunità e non quello della propria bottega. Insieme possiamo costruire un futuro migliore per la nostra città – si legge nelle otto liste politiche e movimenti civici coinvolti nel “Patto Etico” per “Foggia Protagonista” -. Il “Patto Etico” per “Foggia Protagonista”, un cartello civico/partitico impegnato nella promozione di una politica trasparente e partecipativa per la città di Foggia ed al momento composto da otto formazioni, Associazione vittime di ingiustizie, Foggia al Centro, Foggia Oltre, Italexit per l’Italia con Paragone, l’Altra Italia, nuovo Psi, Popolari Pugliesi e Puglia Popolare, ma tuttora in via di espansione, propone con entusiasmo a tutti i partiti che attualmente non hanno designato ancora un candidato sindaco ufficiale, l’organizzazione delle primarie per la selezione del candidato sindaco per il prossimo scrutinio amministrativo”. L’evento potrebbe svolgersi il 6 settembre 2023 e vuole coinvolgere tutti i cittadini nel processo di scelta del futuro sindaco di Foggia. Il “Patto Etico” rivolge un caloroso invito a partecipare a questo importante momento di democrazia. Riteniamo che le primarie siano uno strumento fondamentale per permettere ai cittadini di esprimere la propria risposta e di influenzare direttamente la selezione del candidato che rappresenterà le loro istanze e aspirazioni.

“La partecipazione popolare è un pilastro fondamentale della democrazia e un valore che il “Patto Etico” per “Foggia Protagonista” da sempre riconosce. Le primarie rappresentano un’opportunità per tutti i cittadini di essere coinvolti nel processo decisionale e di contribuire alla costruzione di una visione comune per il futuro di Foggia – continua la nota -. Invitiamo dunque i partiti che finora non hanno ancora scelto il loro candidato sindaco a mettersi in gioco e a partecipare a queste primarie. In un momento storico in cui la partecipazione e l’unità sono più importanti che mai, è fondamentale unire le forze per costruire un futuro migliore per la nostra amata città. Le primarie rappresentano un’opportunità unica per avvicinare i cittadini alla politica, per ascoltarne le voci e per costruire una piattaforma che rispecchi veramente le loro esigenze. L’evento si propone come un’opportunità unica per mettere in luce le diverse visioni e proposte dei candidati sindaci del “Patto Etico” per “Foggia Protagonista” ed i candidati sindaci espressione delle altre forze politiche con le quali si condividono però i comuni valori di trasparenza, integrità e collaborazione, per un futuro migliore per Foggia. Riteniamo che sia fondamentale coinvolgere la cittadinanza in questo momento cruciale per la nostra città, in modo da assicurare che la voce di ogni cittadino sia ascoltata e rappresentata”.

Il confronto pubblico offrirà l’opportunità di esaminare da vicino le proposte, le soluzioni e le strategie dei candidati, consentendo ai cittadini di valutare in modo informato chi potrebbe meglio guidare Foggia nei prossimi anni. Il “Patto Etico” per “Foggia Protagonista” si impegna a garantire un ambiente di dialogo aperto e rispettoso, dove le idee possano emergere in un clima di reciproca considerazione.