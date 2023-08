Tutto pronto a Castelluccio Valmaggiore per la II edizione del Corteo Storico, in programma lunedì 14 agosto 2023, a partire dalle ore 19.00. L’evento, curato nelle ricerche storiche, per la sceneggiatura e la regia dall’esperto Giovanni De Girolamo, con la collaborazione della locale Pro Loco, del Gruppo Teatrale “Li’ senz’art” e della Fraternita, si svilupperà attraverso il centro storico del comune dei Monti Dauni.

La sfilata percorrerà Piazzale Rocco Campanaro, Via Santa Maria, Piazza Umberto, Via Borgo, Via Salita Borgo, Via Torre, Largo Chiesa e Piazza Marconi. Alle ore 20.00, in largo Chiesa, ci sarà la lettura di alcuni Capitoli Baronali della Baronia di Valle Maggiore; alle ore 21.00, in Piazza Marconi sono in programma le esibizioni di fuochisti e trampolieri e la degustazione di delizie tradizionali e dell’ippocrasso, vino speziato medioevale arricchito con miele, chiodi di garofano e cannella.

“Quest’anno, per la seconda volta – ha sottolineato il sindaco di Castelluccio Valmaggiore, Pasquale Marchese – le strade del nostro comune saranno animate da figuranti che interpreteranno il barone e la baronessa, ma anche contadini, frati, alfieri, nobili e dame, armigeri, facendo rivivere per un giorno il tempo passato. Speriamo che questo corteo possa diventare un’altra tradizione da conservare e che possa coinvolgere soprattutto le giovani generazioni, contribuendo a consolidare il già profondo senso di identità della comunità di Castelluccio Valmaggiore. A nome di tutta l’amministrazione, ringrazio l’esperto Giovanni De Girolamo che, con passione e profondo rispetto della nostra storia e delle tradizioni, ha curato l’evento nei minimi dettagli e i volontari che, in collaborazione con il gruppo teatrale, hanno supportato l’organizzazione con generosità”.