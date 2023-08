Buon vino, musica live e location suggestiva. Ci sono tutti gli ingredienti per prendere parte alla Notte dei Gourmet, giunta alla IV edizione e in programma il 25 agosto a Orta Nova a Palazzo Gesuitico. L’evento, organizzato dalla Pro Loco Orta Nova, si svolge in collaborazione con Panificio Caricone, Trattoria – Pizzeria PAZZA IDEA e Bar Pasticceria Fabbiano Ignazio.

Sarà possibile gustare il vino delle migliori cantine locali riunite nell’Associazione Terre e in serata, musica live. Sarà possibile accedere all’evento esclusivamente con il ticket per le consumazioni food&wine, acquistabile presso: Panificio & Bistrot Caricone, presso la sede in piazza Gesuitico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, chiamando i numeri 3342059030 / ⁨377 545 2342⁩, scrivendo a prolocoortanova@gmail.com

scrivendo nei direct Facebook e Instagram

Presso lo stand del Panificio & Bistrot Caricone sarà possibile acquistare anche il menù “baby” per i più piccini. Costo ticket con prevendita 20€.