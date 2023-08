Una rapina finita male è con ogni probabilità all’origine dell’omicidio di Franca Marasco, 72 anni titolare della tabaccheria di via Marchese de Rosa e uccisa a Foggia oggi intorno alle 13. La commerciante, non nuova a tentativi di rapina, aveva riaperto oggi l’attività dopo le ferie. Una bravissima persona, come testimonia chi la conosceva bene.

Sul posto i carabinieri che hanno provveduto a chiudere la strada, trafficata e in pieno centro, e personale del 118 ma per la vittima dell’aggressione non c’è stato nulla da fare. Al vaglio anche le immagini delle telecamere della zona per individuare il o i responsabili del folle gesto. L’episodio ha scosso la comunità foggiana e suscitato reazioni di sdegno, come quella del presidente di Confcommercio Foggia Metauro ha invitato tutti azioni concrete di coesione e di partecipazione.