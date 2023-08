Nuova escursione letteraria organizzata dal Presidio del Libro di Foggia RivoltaPagina, in programma sabato 16 settembre 2023 a Castel Fiorentino, in territorio di Torremaggiore, dove nel 1250 morì Federico II. Dopo il successo della prima passeggiata letteraria di fine maggio al bosco dell’Incoronata, si ripete dunque questa formula originale e dinamica per promuovere la lettura, in un clima conviviale a diretto contatto con la natura.

La passeggiata di livello t (turistica) di due chilometri circa, con l’accompagnamento di una guida ambientale escursionistica, è organizzata in collaborazione con la cooperativa sociale Ortovolante e con il Consorzio di Cooperative Sociali Oltre. Questa volta si tratta di un’uscita serale, con partenza alle ore 18.30 e rientro previsto per le ore 23.00.

Invariata la scaletta che prevede delle tappe itineranti lungo il percorso, in cui i partecipanti, su base volontaria, potranno condividere con gli altri la lettura ad alta voce di brani scelti da romanzi e saggi, oppure versi di poesia sul tema della luna e delle stelle.

Il costo complessivo di 8 euro (di cui 5 euro per la copertura assicurativa valida per un anno) potrà essere versato direttamente in loco ai responsabili della Cooperativa sociale Ortovolante.

Cena a sacco, con in più la degustazione di prodotti della Bottega Centonove/Novantasei di Foggia, sponsor dell’iniziativa, che ha già aderito ad altre attività del Presidio, ospitando anche una cassetta di bookcrossing nei suoi locali.

In un’ottica di sostenibilità e rispetto della natura, si consiglia di utilizzare solo eco-stoviglie, rigorosamente non di plastica usa e getta. Prima del rientro, i partecipanti provvederanno alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Prenotazione obbligatoria via email all’indirizzo: presidiofgrivoltapagina@gmail.com. Si consigliano scarpe e abbigliamento comodi, una felpa, la borraccia d’acqua, uno zainetto con la cena a sacco, una torcia, se possibile da testa, e un libro con il brano da condividere insieme agli altri. L’iniziativa s’inserisce nel ricco calendario di eventi organizzati da RivoltaPaginanell’ambito del nuovo progetto tematico annuale che, a livello nazionale, quest’anno è dedicato al celebre verso di John Donne, Nessun uomo è un’isola.

Nato su impulso della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia, il Presidio riunisce diverse associazioni: Aspin – Associazione di Promozione Interculturale Neuroscienze, I semi, I fratelli della Stazione, Agata, IFun, Louis Braille, Spazio Baol, l’Università delle tre età, i gruppi di lettura “Viaggi tra le righe” della Biblioteca, “Foggia Legge” dell’associazione di promozione sociale “Parole contrarie”, “Un libro sul lettino” del Ruolo Terapeutico e il GDL del Centro Clinico Ipsum.