45 posti vacanti nel settore agricolo, 84 nel settore secondario e 45 nel settore terziario: tra il 21 e il 28 Agosto, i Centri per l’Impiego della Capitanata registrano un aumento del numero delle offerte lavorative su tutto il territorio.

Tra le offerte del settore primario vi sono: braccianti agricoli a Lucera e a Foggia, operaio piazzalista a San Severo. Nel settore secondario si registrano 12 annunci di lavoro in ambito “industria e trasporti”, 23 annunci in “costruzioni e impianti”, 49 annunci in “commercio e artigianato”. Si cercano: cassieri, addetti ai reparti macelleria, gastronomia, salumeria, commessi, addetti alle consegne a Foggia, agenti di commercio, fabbri, ingegnere edile/geometra a Cerignola, conducenti di autobetoniera a Lucera, carpentieri metallici e operai nel settore ittico a Manfredonia, social media manager, geometri, parrucchieri a San Severo. 14 offerte di lavoro nel settore agricolo e in quello del commercio sono destinate agli iscritti al Collocamento mirato (ex L.68/99: disabili e altre categorie lavorative “protette”): impiegato microbiologico alimentare, meccanico aggraffatore, impiegato tecnologico alimentare di laboratorio, elettricista di impianti industriali, impiegato tecnologico alimentare, perito industriale, addetti alle vendite, diversi banconisti, autisti di macchine operatrici per realtà aziendali di Foggia, Manfredonia e Cerignola. Infine, nel settore terziario le richieste di personale riguardano sia il turismo che i servizi a persone/aziende. Nello specifico, sono richiesti: camerieri ai piani, facchini, lavapiatti, aiuto cuoco a Vieste e Peschici, camerieri a Cerignola, pasticciere a Foggia, baby sitter a San Severo. Nell’ambito amministrativo si cercano: impiegato tecnico di automazione-PLC inverter a Manfredonia e impiegati amministrativo tecnico e legale a Cerignola. Tutti gli annunci con i relativi dettagli sono disponibili sul sito “Lavoro Per Te – Regione Puglia”, dove è possibile candidarsi mediante creazione di un profilo personale per i possessori di SPID. In alternativa, è possibile segnalare la propria disponibilità inviando il CV all’indirizzo mail indicato.

Il report completo è disponibile al seguente link: https://tinyurl.com/bdauuy9r

Si segnalano 4 avvisi di selezione: due riservati agli iscritti al Collocamento mirato (disabili) e due avviamenti ex art.16 L.56/87 (requisito per partecipare: possesso del diploma di scuola media), rispettivamente per 14 unità lavorative presso ASL Foggia, 5 ausiliari presso gli Uffici Giudiziari di Foggia, 1 operatore esperto polivalente presso il Comune di Ischitella, 16 accompagnatori scuolabus presso il Comune di Foggia. Bandi, modulistica e scadenze sono disponibili sulla home page del sito Sintesi Foggia. Queste e altre informazioni sono disponibili anche sulla Pagina Facebook “Centri Impiego Foggia e provincia”.