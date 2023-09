Al via il 18 settembre 2023 il servizio di assistenza specialistica per l’inclusione scolastica, rivolto agli studenti diversamente abili, erogato dalla Provincia di Foggia su delega della Regione Puglia. Gli educatori del servizio, circa 355, saranno, presso le scuole per avviare, con l’inizio dell’anno scolastico, il servizio per il supporto all’autonomia ed alla comunicazione. Il Presidente Giuseppe Nobiletti esprime grande soddisfazione per i tempi di inizio del servizio, tali da garantire il diritto di tutti gli alunni alla frequenza sin dai primi giorni di scuola. Dichiara il Presidente che questa Provincia è già pronta, di concerto con i circa 78 Istituti scolastici della Capitanata e l’operatore di riferimento, nel garantire, a circa 590 alunni, la continuità dell’assistenza specialistica che è indispensabile agli studenti per il proseguimento del percorso formativo e di apprendimento, nel rispetto delle indicazioni operative fornite dal MIUR. I servizi per l’inclusione scolastica non sono solamente un elemento fondamentale della scuola italiana, ma anche un principio centrale della Costituzione. L’articolo 38 della Costituzione tratta

esplicitamente del diritto allo studio delle persone con disabilità, affermando nello specifico che «gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale». L’obiettivo principale è creare delle condizioni di apprendimento ottimali per tutti gli studenti, appianare difficoltà e differenze, allo scopo di mettere ogni alunno nelle condizioni di scoprire, valorizzare ed esprimere al massimo il proprio potenziale.