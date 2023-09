Inaugurata la nuova sede di Conf.a.l.p. Capitanata, la Confederazione delle Associazioni di Lavoratori e Pensionati che opera nel territorio da oltre 20 anni. Alla cerimonia erano presenti il vescovo della diocesi di San Severo, mons. Giuseppe Mengoli, il presidente nazionale di Conf.a.l.p., Giuseppe Tupputi, il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, e il responsabile provinciale di Conf.a.l.p. Capitanata, Francesco Sderlenga. Nel suo intervento, il presidente Tupputi ha illustrato le finalità e gli obiettivi futuri di Confalp, che si propone di essere un punto di riferimento per i lavoratori, le imprese e le famiglie. “Confalp è una organizzazione sindacale che si impegna a tutelare i diritti e gli interessi di tutti i cittadini – ha detto Tupputi -. Crediamo che sia importante mettere al centro la persona, soprattutto i più bisognosi”. Il responsabile provinciale Sderlenga ha invece presentato i servizi offerti dalla Confederazione, che spaziano dalla consulenza fiscale, previdenziale, contabile e del lavoro al supporto alle imprese. “Conf.a.l.p. Capitanata è a disposizione di tutti coloro che hanno bisogno di un supporto – ha detto Sderlenga -. Siamo un punto di riferimento per il territorio e ci impegniamo a offrire i migliori servizi possibili”.

Il vescovo Mengoli ha apprezzato l’invito e ha improntato il suo intervento sul ruolo che Conf.a.l.p. può svolgere nella società attuale. “Il lavoro è un diritto fondamentale dell’uomo – ha detto Mengoli -. Conf.a.l.p. può svolgere un ruolo importante nel tutelare questo diritto, soprattutto nei confronti dei più bisognosi”. Nel suo discorso, il presule ha citato anche l’articolo 1 della Costituzione, che sancisce che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Il vescovo ha inoltre elogiato il responsabile di Conf.a.l.p. Capitanata per l’impegno associativo, sociale e sindacale. La nuova sede di Conf.a.l.p. Capitanata si trova in via Isonzo 18, a San Severo.

