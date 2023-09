Cinque appuntamenti per animare gli Orientation Lab promossi dal Comune di Rocchetta Sant’Antonio dedicati al mondo del lavoro e destinati a disoccupati e inoccupati. I laboratori di orientamento in programma dal 18 al 27 settembre rientrano nell’ambito delle attività di “Orienta_menti”, il progetto promosso attraverso l’avviso “Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro” della Regione Puglia, la misura strutturata a seguito del percorso partecipativo “Agenda per il lavoro 2021-2027” attivato dal Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione.

I momenti di formazione intitolati “Jump into job: supera gli ostacoli e entra nel mondo del lavoro” si svolgeranno nelle giornate del 18, 20, 22, 26 e 27 settembre, a partire dalle ore 9.00, a Rocchetta Sant’Antonio presso la Community Library- Biblioteca comunale “Giovanni Libertazzi” (Via Francesco De Sanctis, 1). I laboratori di orientamento sono finalizzati ad approfondire i seguenti argomenti: le tecniche per scrivere un CV curato e accattivante; le strategie per gestire in maniera efficace un colloquio di lavoro; le opportunità per inserirsi nel mondo del lavoro: tirocinio, servizio civile universale, apprendistato; i canali di ricerca attiva del lavoro online e offline; la normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

La partecipazione a tutti i laboratori darà la possibilità di ricevere l’attestato di sicurezza sul lavoro e di accedere a colloqui con aziende in cerca di personale. Per iscriversi è possibile rivolgersi all’Orientation Desk presso la Biblioteca comunale “Giovanni Libertazzi” dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00. “Orienta_menti” – che si svolge in partenariato con Euromediterranea, Medtraining, Altereco, Ortovolante, Kaleidos, Frequenze, Innovation data scs, organizzazione di volontariato l’Amico Enrico e Legacoop Puglia – ha l’obiettivo di sostenere la creazione di reti finalizzate a rafforzare i servizi per il lavoro, aumentando le capacità di intercettare le esigenze del territorio e favorire l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale di quanti vivono in condizioni di fragilità.