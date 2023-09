Acquedotto Pugliese sta effettuando un intervento di riparazione alla condotta principale che serve le frazioni a sud-est di Foggia di Borgo Incoronata e Borgo Cervaro. L’adduttrice principale, recentemente interessata da un intervento in un altro tratto, è stata oggetto di una rottura improvvisa. Per consentire l’esecuzione dell’intervento sarà necessario ridurre la normale pressione idrica per circa dieci giorni, da oggi (mercoledì 13) a venerdì 22 settembre. A scopo precauzionale, Acquedotto Pugliese ha già provveduto alla fornitura integrativa di acqua potabile mediante autobotti, disponibili 24h su 24h e posizionate nella piazza principale di Borgo Incoronata. All’occorrenza, il servizio sarà esteso a Borgo Cervaro.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Per informazioni: