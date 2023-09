Tre percorsi di formazione importanti per animare gli Orientation Lab promossi dal Comune di Cerignola dedicati al mondo del lavoro e destinati a disoccupati e inoccupati. Si tratta di tre laboratori che hanno la finalità di rafforzare i servizi per il lavoro, aumentando le capacità di intercettare le esigenze del territorio e favorire l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale di quanti vivono in condizioni di fragilità. I percorsi rientrano nell’ambito delle attività di “Work Days”, il progetto promosso attraverso l’avviso “Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro” della Regione Puglia, la misura strutturata a seguito del percorso partecipativo “Agenda per il lavoro 2021-2027” attivato dal Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione.

I momenti di formazione si svolgeranno a Cerignola presso il Centro residenziale di inclusione sociale e di formazione / Stecca di San Samuele, in via Gran Sasso Snc Cerignola. Il primo Orientation Lab è intitolato “Informatica di base per accedere al mercato del lavoro”. Previsti 10 laboratori di orientamento finalizzati ad apprendere le competenze digitali di base per l’accesso al mercato del lavoro e alla cittadinanza attiva. Al termine dei laboratori i partecipanti avranno la possibilità di accedere all’esame EIPASS. Il secondo ha per tema “Conoscere i percorsi formativi e professionali: il settore sociale e dell’assistenza alla persona”. 6 laboratori di orientamento finalizzati a conoscere i percorsi formativi e professionali, nonché le competenze richieste, inerenti alle figure professionali quali OSS, assistente all’infanzia, assistente familiare, educatore. Al termine dei laboratori i partecipanti avranno la possibilità di ricevere un attestato di partecipazione. Il terzo Orientation Lab, infine, approfondire l’argomento “Conoscere i percorsi formativi e professionali: il settore culinario e ristorazione”. 5 laboratori di orientamento finalizzati a conoscere i percorsi formativi e professionali, nonché le competenze richieste, la normativa di settore e il fabbisogno professionale del mercato del lavoro. Al termine dei laboratori i partecipanti avranno la possibilità di acquisire la certificazione HACCP.

Il progetto “Work Days” promosso dal Comune di Cerignolasi svolge in partenariato con Aka, Adtm, Euromediterranea, Centro Studi Teorema – Formamente, Efap – Puglia, Informa.

Per info e prenotazioni: 339.8228588