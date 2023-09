“Il Poliambulatorio di Mattinata ha bisogno di figure fondamentali e obbligatoriamente previste al fine di erogare alcuni tipi di prestazioni specialistiche. Medici specialisti che, al momento, non ci sono”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, che, sul tema, ha presentato una interrogazione al presidente Emiliano e all’assessore Palese.

“Inoltre, c’è bisogno di assegnare alla cittadina mattinatese un altro medico di base considerato che, da circa due mesi, è venuta meno una unità e i medici curanti attualmente in servizio non possono assorbire la parte di pazienti rimasta senza assistenza di base – spiega De Leonardis che prosegue – Al Poliambulatorio mattinatese, allo stato attuale, non è possibile fare una visita specialistica che sia dermatologica, oculistica, e otorinolaringoiatrica poiché mancano gli specialisti di cui, per legge, dovrebbe essere dotata la struttura. Inoltre, in virtù dell’anzianità della popolazione residente, sarebbe necessario prevedere anche la presenza di un geriatra e di un neurologo. Sono poche, invece, le ore settimanali in cui è possibile sottoporsi a una visita cardiologica, endocrinologica, diabetologica o pneumologica. La carenza di alcune tipologie di medici specialisti sta determinando notevoli disagi alla comunità mattinatese e, come conseguenza, sta costringendo i pazienti a spostarsi in altre località, affrontando i conseguenti disagi e le relative spese. Pensiamo alle persone anziane con patologie croniche, non autosufficienti, in condizioni di fragilità e con problemi di deambulazione, le quali, peraltro, necessiterebbero anche di cure domiciliari. Emiliano e Palese provvedano in tempi rapidi alla assegnazione del medico di base mancante a Mattinata e si adoperino per potenziare il locale Poliambulatorio”, conclude De Leonardis.