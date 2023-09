Una grande “Festa di fine estate”, per divertirsi ancora tutti insieme e ripartire con più energia di prima. A Orsara di Puglia, domenica 17 settembre 2023, la “Festa di fine estate” unirà tanti elementi: il binomio natura-cultura, lo spettacolo ludico-educativo rivolto ai bambini e, infine, la musica dei NCM Quintet.

La giornata inizierà alle ore 9, con la registrazione e il ritrovo in Largo San Michele per quanti vorranno partecipare all’escursione lungo “La via Trainera” (info e prenotazioni 320.8676367). Alle 16.30, sempre il Largo San Michele, avrà inizio uno spettacolo di musica, giochi e risate che coinvolgerà tutti i più piccoli. Alle ore 18, nello splendido scenario della Terrazza dell’Abbazia, si terrà lo spettacolo musicale degli NCM Quintet.

“L’Estate Orsarese, quest’anno, ha offerto davvero tanto sia dal punto di vista della quantità degli eventi sia per la loro qualità, la capacità di attrarre visitatori e quella di coinvolgere sia i cittadini residenti sia gli orsaresi che sono tornati dalle città in cui vivono e lavorano”, spiega Mario Simonelli, sindaco di Orsara di Puglia.

“Finisce l’estate, ma di certo non finiscono le iniziative pubbliche e culturali che continueranno a contraddistinguere e a caratterizzare Orsara di Puglia anche durante l’autunno che sta per iniziare”.

L’Estate Orsarese ha offerto finora oltre 50 eventi, tra cui il ritorno in grande stile dell’Orsara Jazz Festival, la quinta edizione del Wild Fest, l’innovativo Wood Film Fest e poi ancora teatro, lettura, sport, solidarietà. Grande successo hanno avuto anche le visite guidate teatralizzate che hanno avuto come scenario l’Abbazia dedicata a San Michele, con tanto di figure e personaggi in costumi d’epoca, per conoscere in modo spettacolare la storia di un luogo straordinario e pieno di significati.