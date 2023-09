Venerdì 22 settembre con inizio alle ore 10.30 e sabato 23 settembre con inizio alle ore 9.00 si terrà presso il Palazzo Dogana in Piazza XX Settembre a Foggia il convegno “Le malattie infiammatorie croniche intestinali”. Responsabili Scientifici il Dott. Rodolfo Sacco e il Dott. Nicola Della Valle della Struttura Complessa di Gastroenterologia del Policlinico di Foggia.

Le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI), in particolare la Malattia di Crohn e la Colite ulcerosa, colpiscono oggi in Italia circa 250.000 persone che potrebbero raddoppiarsi entro il 2030. Il trend sarà accompagnato da un invecchiamento progressivo della popolazione colpita da tali malattie, che sono sempre state considerate tipiche dell’età giovanile, con un picco di esordio nella fascia tra i 15 e i 30 anni. Le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali sono particolarmente invalidanti con ricadute anche sulla vita sociale e lavorativa dei pazienti.

Come cambiano gli scenari, così la ricerca scientifica propone nuove soluzioni, soprattutto in tema di farmaci biotecnologici e di piccole molecole. Emerge come prioritario un continuo confronto clinico in considerazione delle varie esigenze dei pazienti.

Nel convegno si parlerà di diagnosi, di strategie terapeutiche mediche innovative, dei nuovi approcci chirurgici alle malattie infiammatorie croniche intestinali, di follow-up. Particolare attenzione sarà posta anche agli aspetti nutrizionali in quanto è ormai dimostrato come uno stato di malnutrizione sia associato a un decorso clinico negativo e ad una maggiore probabilità di andare incontro a riacutizzazioni della malattia, con un maggiore rischio di complicanze post-operatorie e impatto negativo sulla qualità della vita dei pazienti.