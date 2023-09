Giovedì 21 settembre 2023, alle ore 11.45, a Cerignola presso la saletta conferenze di Palazzo di Città, si svolgerà la presentazione di “Actor Dei – L’attore di Dio”. Si tratta del musical dedicato alla vita di San Pio da Pietrelcina, al secolo Francesco Forgione, scritto da Attilio Fontana, la cui produzione artistica è affidata all’Accademia Musicale Federiciana di Michele Lorusso e Agnese Paola Festa. “Actor Dei” èun’importante opera musicale su Padre Pio, riconosciuta dai Frati Minori Cappuccini di San Giovanni Rotondo, che attraverso il coinvolgimento di oltre quaranta artisti, tra cantanti-attori e ballerini, narra la vita di Padre Pio attraverso tre fasi significative: la giovinezza (dall’infanzia al miracolo delle stimmate), la crescita spirituale (la sua permanenza a San Giovanni Rotondo e la perdita della madre) e il periodo in ospedale (dalla nascita alla realizzazione completa della sua missione).

L’iniziativa è organizzata e sostenuta dal Comune di Cerignola, in collaborazione con Neverland eventi e animazione, e la parrocchia Santissimo Crocifisso. Alla presentazione del musical, aperta alla stampa e a tutti i cittadini, sanno presenti: Attilio Fontana, attore nel ruolo di Padre Pio; Michele Lorusso, produttore; Maria Dibisceglia, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cerignola; padre Clemente Totaro, parroco della chiesa di Santissimo Crocifisso; Francesco Bonito, sindaco di Cerignola. “Actor Dei – L’attore di Dio” andrà poi in scena il 2 ottobre, alle ore 20.00, su corso Aldo Moro, dinanzi alla chiesa dei Frati Minori Cappuccini. Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati i contenuti del musical e le modalità per assistere all’opera musicale il cui ingresso è gratuito.