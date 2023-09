Tornano sabato 23 e domenica 24 settembre le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Anche quest’anno il Polo Biblio-Museale di Foggia aderirà con un programma di visite, aperture straordinarie e iniziative.

Il Museo di Storia Naturale sarà presente con un programma teso a promuovere la conoscenza e la protezione della biodiversità con una mostra fotografica “Ali sull’acqua” che sarà inaugurata sabato alle ore 20:00 alla presenza degli autori e della direttrice del Polo Gabriella Berardi.

Il tema scelto incoraggia tutti a esaminare come preservare l’immenso patrimonio biologico e culturale legato alla Capitanata. Ammireremo la fauna e i paesaggi attraverso le opere di tre fotografi naturalistici: Salvatore Giannino, Mario Lacetera e Tonino Altieri, con uno sguardo rivolto alla bellezza delle zone umide costiere, scrigno di biodiversità.

Oggi più che mai siamo tutti chiamati a fermare i cambiamenti climatici e a impedire l’estinzione di tantissime specie, molte delle quali vivono nelle nostre zone umide.

Il programma prevede inoltre visite libere per l’intera giornata del sabato e della domenica, e un seminario che si svolgerà domenica alle 20.00, a cura di Vincenzo Rizzi curatore scientifico del Museo di Storia Naturale, sulla biodiversità che caratterizza la Capitanata.

Presso il Museo del territorio sono in programma visite guidate per l’intera giornata di sabato 23, apertura straordinaria la domenica per visite e un laboratorio didattico per bambini dal titolo “La natura vive nella storia e nell’arte”, con prenotazione obbligatoria.

