Incendiata stanotte l’auto di un ispettore di Polizia Locale a Stornara, a pochi metri dalla sua abitazione. L’episodio arriva pochi giorni dopo l’incendio del cancello dell’abitazione di un poliziotto a Orta Nova, non nuovo ad atti intimidatori. Così il sindaco di Stornara Roberto Nigro: “Non ci facciamo intimidire e proseguiamo nella strada della legalità. Quello che è accaduto questa notte a Stornara non passa certamente inosservato. Come Sindaco, insieme a tutti gli amministratori, esprimiamo in primis la nostra vicinanza nei confronti del nostro agente della Polizia Locale. Stiamo lavorando con tutte le forze dell’ordine locali e sono in continuo contatto con Sua Eccellenza il Prefetto di Foggia, Stornara non ha paura, come sempre seguiamo la strada della legalità”.