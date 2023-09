La IX edizione del Festival della Dieta Mediterranea sarà dedicata alle api, all’ alimentazione e all’agricoltura sostenibile. Domenica 24 settembre, Alberona ospiterà La Giornata delle api che prevede una serie di eventi dedicati al meraviglioso mondo dell’insetto simbolo dell’equilibrio dell’ecosistema.

La manifestazione è organizzata dal Club per l’Unesco di Alberona, in collaborazione con le associazioni GNT, Pro Loco, ERA – protezione civile e dell’Istituto Comprensivo Paolo Roseti sede di Alberona, ed è patrocinata dal Comune di Alberona, dall’Associazione Apicoltori Puglia e Coldiretti Foggia.

Per l’intera giornata si terranno una serie di laboratori: di smielatura, della cera, di costruzione dei bees hotel (le casette per api solitarie, farfalle, sirfidi, coccinelle, etc..), di arte. Un apicoltore, con l’ausilio di un’arnia didattica, guiderà all’osservazione di un alveare.

Prevista una passeggiata narrata da un naturalista lungo un sentiero, alla scoperta della biodiversità dei boschi di Alberona.

Per tutti, merenda con pane e miele e bevanda con succo di fiori e frutti di sambuco locale.

Nel pomeriggio l’honey bar, degustazione di mieli del territorio guidata da un’esperta di analisi sensoriale. Alberona avrà il privilegio di ospitare, e gustare, alcuni mieli prodotti dall’azienda Papagni e dall’azienda Iannelli vincitori del concorso nazionale Gocce d’oro.

Sempre nel pomeriggio, a cura di Coldiretti Foggia, si parlerà di colture mellifere, ma anche della nuova PAC e dei nuovi CSR.

In serata degustazione di prodotti tipici e miele. I ristoranti del posto proporranno piatti e dolci tipici della tradizione a base di miele.

In caso di pioggia gli eventi si terranno nell’auditorium comunale “Vincenzo D’Alterio” e sul piazzale antistante.