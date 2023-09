Domani 28 settembre, alle ore 13.30, presso l’Aula Turtur (Via Napoli Foggia) si terrà la Cerimonia di consegna delle toghe accademiche ai professori ordinari che entreranno a far parte con il nuovo ruolo nel Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Foggia.

La Cerimonia, presieduta dal prof. Gaetano Serviddio, Direttore del Dipartimento, si svolgerà alla presenza del personale docente, tecnico amministrativo nonchè dei rappresentanti degli studenti connotandosi come evento ad alto valore simbolico celebrativo di un momento significativo che testimonia il senso di appartenenza alla Comunità Accademica.

“Sono davvero lieto di poter festeggiare una tappa significativa della carriera dei miei colleghi che, da oggi, entrano ufficialmente a far parte del corpo docente del Dipartimento con il nuovo ruolo di professori ordinari. Ha dichiarato il prof. Serviddio – La consegna della toga accademica, durante questa cerimonia solenne, non vuole essere solo il simbolo dell’ambito traguardo raggiunto ma vuole rappresentare il riconoscimento dell’impegno, della dedizione e della passione profusa nelle attività didattiche, di ricerca e formative delle nuove generazioni di medici. Con grande orgoglio porgo ai nuovi colleghi gli auguri per un futuro ricco di soddisfazioni e che sono certo sarà caratterizzato da contributi importanti per la crescita dell’Area medica e della nostra Università”.