Venerdì 29 settembre il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, on. Gilberto Picchetto Fratin, sarà a Foggia per sostenere la candidatura di Raffaele Di Mauro Sindaco. Di seguito gli appuntamenti in agenda, grazie e buon lavoro.

-ore 17.15: Outside Hotel, Piazza Caduti sul Lavoro 1 (Foggia)

Incontro del Ministro on. Gilberto Pichetto Fratin e del candidato sindaco Raffaele Di Mauro con i rappresentanti delle associazioni di categoria, gli imprenditori e gli esperti del settore ambientale ed energetico

-ore 18.10: comitato Di Mauro Sindaco, Corso Vittorio Emanuele 23 (Foggia)

Incontro pubblico del Ministro on. Gilberto Pichetto Fratin, del Commissario regionale di Forza Italia on. Mauro D’Attis e del candidato sindaco Raffaele Di Mauro con i candidati al Consiglio comunale della lista di Forza Italia.