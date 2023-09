Oltre 32mila passeggeri da Gennaio ad Agosto 2023 con una media aritmetica mensile di oltre 4mila passeggeri. Numeri incoraggianti per l’aeroporto Gino Lisa di Foggia che oggi celebra un anno della sua ripartenza con ben 654 voli nazionali, 69 voli internazionali e ben 588 voli di Aviazione Generale e che inducono all’ottimismo per il futuro, come sottolineato dal Comitato Vola Gino Lisa nello speciale caffè all’aeroporto foggiano.

Sorride anche la stagione estiva con quota 6000 passeggeri e per il futuro si guarda alla Germania, con possibili voli per Francoforte e Monaco, ma anche la Francia.

“Se la media al 31/08/23 è di 4092 passeggeri mensili ciò vuol dire solo che il Gino Lisa ha certamente i numeri per concludere la fine dell’anno con l’obiettivo di 50.000 passeggeri – dicono dal Comitato Vola Gino Lisa che ha promosso per l’occasione uno speciale caffè all’Aeroporto -. Obiettivo questo che alla luce dei primi 6 mesi con solo due rotte (Milano e Torino) e 253 voli, quindi con una media di 42,2 movimenti al mese, pareva impossibile da realizzare. Insomma l’aeroporto Gino Lisa di Foggia nel primo anno di riapertura ha fatto numeri notevoli e questo nonostante le note poche destinazioni e la sola compagnia Lumiwings”.