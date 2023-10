Sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Fabio Ciollaro, alle ore 5, nella cattedrale di Cerignola, a devozione del Pio sodalizio dei portantini “Maria SS.ma di Ripalta”, a dare inizio, domenica, 8 ottobre 2023, al pellegrinaggio che accompagnerà l’Icona di “Ripalta” nell’omonimo Santuario Diocesano, posto a circa nove chilometri dal centro abitato. È un giorno molto atteso, quello del ritorno dell’Icona nella cappella campestre, dalla popolazione locale, a conferma dell’antico legame che unisce i fedeli alla propria Protettrice, rinvigorito negli ultimi anni dalla corale partecipazione dei membri delle comunità parrocchiali, dei gruppi-famiglia, dei giovani, delle diverse espressioni dell’associazionismo ecclesiale.

Domenica, 8 ottobre, al termine della santa messa (ore 6), il pellegrinaggio raggiungerà piazza Castello (ore 6,45) per dirigersi al Piano San Rocco, nella chiesa di San Domenico (ore 7,15), dove la recita delle Lodi mattutine (ore 7,30) anticiperà la partenza dell’Icona verso il Santuario Diocesano (ore 7,45). Le soste nelle cappelle de “Le Pozzelle” (ore 9,30) e de “La Salve Regina” (ore 10,40) costituiranno le tappe del cammino che terminerà sulla “ripa-alta” del fiume Ofanto con la celebrazione della santa messa (ore 12,30).

La festa di fede che accompagna l’Icona al Santuario permette di pregustare la gioia del ritorno: impariamo da Maria – è stato l’invito rivolto dal vescovo Fabio a conclusione del messaggio diffuso in occasione delle recenti festività patronali – “ad avere fede sempre, anche nelle ore più buie, perché dietro le nuvole più nere c’è sempre il sole e, prima o poi, tornerà a splendere. Chiediamo a Maria che tenga sempre salda in noi questa fede pasquale. Ricordiamoci quanta gioia ci dà quando ogni anno vediamo tornare la sua sacra Icona nella nostra Cerignola proprio il sabato in Albis, proprio nella settimana di Pasqua!”