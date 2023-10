Partono ad Orsara di Puglia i laboratori di “Scrittura Creativa” per ragazzi dai 9 ai 14 anni. I corsi sono completamente gratuiti e sono promossi dall’Amministrazione Comunale nell’ambito del progetto“OrientaOrsara”, attraverso l’avviso “Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro” della Regione Puglia. L’iniziativa rientra tra le attività dell’Orientation Labs,laboratori di orientamento a lavoro, cittadinanza attiva, educazione alla territorialità, legalità. Per informazioni ed iscrizioni: punticardinaliorsara@gmail.com

Il corso di “Scrittura Creativa” gratuito rivolto ai ragazzi in partenza il 6 ottobre sarà curato dalla professoressa Francesca Romana. Previsti dieci incontri, tre a settimana, che si svolgeranno presso gli spazi della Comunità educativa per minori (via Ponte Capò snc). Il progetto “OrientaOrsara” ha l’obiettivo di sostenere la creazione di reti finalizzate a rafforzare i servizi per il lavoro, aumentando le capacità di intercettare le esigenze del territorio e favorire l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale di quanti vivono in condizioni di fragilità. Il percorso è promosso dal Comune di Orsara di Puglia e realizzato in partenariato con le cooperative sociali Medtraining, Ortovolante, Altereco, Kaleidos, Frequenze, con Euromediterranea e Legacoop Puglia.